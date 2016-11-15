Ayın dünyaya en yakın olduğu tarihin dolunaya denk gelmesi “Süper Ay”ı oluşturdu. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre ise 21. yüzyılın en yakın dolunayı “Süper Ay”, 2034 yılına kadar bu kadar yakına gelmeyecek. Manisalı iki genç amatör fotoğrafçı ise bu anı ölümsüzleştirmek için dondurucu soğuğa aldırış etmeden Manisa Spil Dağı’nın 800 metre rakımına çıktı. Amatör iki fotoğrafçı arkadaş bu anı çektikleri karelerle ölümsüzleştirdi. Manisalıların pek ilgi göstermediği “Süper Ay”ı fotoğraflamanın güzel bir anı olacağını söyleyen amatör fotoğrafçı Zafer Büyüktaş, “21. yüzyılın en büyük süper ayı bu akşam. Bunu fotoğraflamak istiyoruz. Arşivimizde güzel bir anı olsun istiyoruz. Bu soğukta buraya kadar çıktı. Birkaç kişi daha olur diye düşünüyorduk ama sadece bizler geldik. Bu akşamı değerlendirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Genç fotoğrafçılar “Süper Ay”ın batışına kadar Spil Dağı’nda fotoğraflamaya devam edeceklerini söyledi.

Aykut Yeniçağ