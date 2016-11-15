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'Süper Ay'ı fotoğraflamak için Spil Dağı’na çıktılar

Manisa’da iki genç amatör fotoğrafçı Manisalıların pek ilgi göstermediği 21. yüzyılın en yakın dolunayını gözlemlemek için Spil Dağı’nda 800 metre rakıma çıktı.

Süper Ayı fotoğraflamak için Spil Dağına çıktılar

15 Kasım 2016 07:26
'Süper Ay'ı fotoğraflamak için Spil Dağı’na çıktılar - Tıkla İzle

Ayın dünyaya en yakın olduğu tarihin dolunaya denk gelmesi “Süper Ay”ı oluşturdu. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre ise 21. yüzyılın en yakın dolunayı “Süper Ay”, 2034 yılına kadar bu kadar yakına gelmeyecek. Manisalı iki genç amatör fotoğrafçı ise bu anı ölümsüzleştirmek için dondurucu soğuğa aldırış etmeden Manisa Spil Dağı’nın 800 metre rakımına çıktı. Amatör iki fotoğrafçı arkadaş bu anı çektikleri karelerle ölümsüzleştirdi. Manisalıların pek ilgi göstermediği “Süper Ay”ı fotoğraflamanın güzel bir anı olacağını söyleyen amatör fotoğrafçı Zafer Büyüktaş, “21. yüzyılın en büyük süper ayı bu akşam. Bunu fotoğraflamak istiyoruz. Arşivimizde güzel bir anı olsun istiyoruz. Bu soğukta buraya kadar çıktı. Birkaç kişi daha olur diye düşünüyorduk ama sadece bizler geldik. Bu akşamı değerlendirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Genç fotoğrafçılar “Süper Ay”ın batışına kadar Spil Dağı’nda fotoğraflamaya devam edeceklerini söyledi. 

Aykut Yeniçağ


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