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'Süper baba' bebeğini havada yakaladı

'Süper baba' bebeğini havada yakaladı
'Süper baba' bebeğini havada yakaladı

Adana'da market sahibi Mehmet Ali Durmuş, pusetten düşmek üzere olan 10 aylık bebeğini, havada yakaladı. Marketçi babanın gösterdiği refleks kameralara yansıdı.

'Süper baba' bebeğini havada yakaladı - Tıkla İzle

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde market işleten 2 çocuk babası Mehmet Ali Durmuş'u, eşi Sinem Durmuş (24), Mahmut Poyraz (3) ve 10 aylık kızları Enbiya ile ziyarete geldi. Bir anlık dalgınlıkla bebek arabasında tek başına kalan Enbiya bebek, ayağa kalktı. Baş üstü düşmek üzere olan Enbiya bebeği, babası Mehmet Ali Durmuş'un dikkati kurtardı.

Enbiya bebeğin arabasından düşmek üzere olduğunu fark eden baba Mehmet Ali Durmuş, oturduğu yerden fırlayarak, pusetten düşen kızını havada tuttu. Babanın gösterdiği refleks, marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

Olayı anlatan Mehmet Ali Durmuş, çocuklarıyla ziyaretine gelen eşinin müşteriyle ilgilendiğini sırada kızının pusetten bir anda düştüğünü belirterek, "Ölecek diye korktum ok gibi Süpermen gibi fırladım kurtardım" dedi.
Anne Sinem Durmuş ise arkasını döndüğünde kızının düşmekte olduğunu gördüğünü anlatarak, "Ama eşim yetişti onunla gurur duyuyorum herkes süper baba diyor o olmasa ölebilirdi" diye konuştu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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