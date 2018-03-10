Süper Babalar geliyor

Menteşe Belediyesi bünyesindeki Gebelik Kursu’nda doğum uzmanı, psikolog, hemşire, doktor ve beden eğitimi mezunu uzmanlarca anne ve baba adaylarına 13 haftalık teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlere ilk veya ikinci gebelik dönemi yaşayan anne adayları katılıyor. Kursa katılan anne ve baba adayları verilen kurslarda çok faydalı bilgiler aldıklarını söyledi.

"Uygulamadan memnunuz"

Menteşe Belediyesinin düzenlediği “Gebe Eğitimi’ uygulamasından çok memnun olduklarını belirten baba adayı Turgay Bay, "Biz bu uygulamadan çok memnun kaldık. Daha önce bilmiyorduk. Arkadaşlarımız sayesinde öğrendik böyle bir uygulama olduğunu. İlk çocuğumuz olacak. Bu uygulama sayesinde akşamları nefes egzersizi yapıyoruz eşimle beraber. Çocuğumuz ile ilgili gebelikte neler yapılıyor, nasıl davranmamız gerekiyor çocuklara, nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlarla ilgili bilgi sahibi olduk" dedi.

‘Gebe Eğitimi’ne eşi ile birlikte katılan Koray Kara, "Bebek yıkama, bebek nasıl tutulur, nasıl kurulanır, nasıl masaj yapılır bunları öğrendik. Belediyenin bu imkanları çok faydalı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçenlere" ifadelerini kaydetti.

"Kulaktan dolma bilgilerin yanlış olduğunu gördük"

Koray Kara’nın eşi Duygu Akın Kara, "İlk çocuğumuz olacak. Açıkçası birçok konuda emzirme teknikleri ile ilgili çok şey öğrendik. Bebek ve bebek bakımı gibi birçok yardımcı bilgiler veriliyor. Bizim için gayet faydalı bilgiler veriliyor. Kulaktan dolma duyduğumuz bilgilerin asında yanlış olduğunu öğrendik. Oldukça faydalı bilgiler aldık ve Menteşe Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Eğitimlere uzman ekipler katılıyor"

Anne ve babalara bebek bakımı, temizliği ve emzirme konusunda eğitim veren Hemşire Elif Koçince, "Menteşe Belediyesinin bünyesinde doktor, uzman psikolog, bebek hemşiresi ve doğum koçu eşliğinde teorik derslerimiz ve aynı zamanda pilates ve yoga dersleri derslerimiz veriliyor. Anne ve baba adayları geliyor. Anne adayları bebeğin anne karnında ay aya izlenimi, beslenmeleri, doğum öncesi ve doğum sonrası cinsellik, anne sütü, emzirme teknikleri, bebek bakımı hakkında teorik bilgiler alıyorlar. Babalar ile birlikte ise bebek bakımı uygulaması yapılıyor. Eğitimler yaklaşık 13 hafta sürüyor. Egzersiz yapmada sıkıntısı olmayan ve katılımı sürekli olan anne adayları geliyor" diye konuştu.

Bekir Tosun