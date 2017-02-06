Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Super Bowl 2017’nin kazananı Patriots

Super Bowl 2017’nin kazananı Patriots

Amerikan Futbol Ligi NFL’in Final müsabakası olan Super Bowl’u New England Patriots kazandı.


06 Şubat 2017 12:01

Bu yıl 51. kez düzenlenen Super Bowl 2017 Final müsabakasında Atlanta Falcons ile New England Patriots karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk defa uzatmalara giden müsabakayı New England Patriots 28-3'ten geriye dönerek 34-28’lik bir skorla kapattı. Bu sonuçla New England Patriots, Super Bowl’u 5. kez kazanarak Cowboys’u geride bıraktı. New England Patriots Koçu Bill Belichic de 5. kez Super Bowl’u kazanarak tarihin en iyisi olmayı başardı.
Tüm dünyada milyonlarca sporsever tarafından takip edilen Superbowl’da devre arası izleyenleri büyülerken, dünyaca ünlü pop yıldızı Lady Gaga’nın akrobatik sahne şovu izleyenlerin beğenisini topladı.
 

Etiketler: Amerikan Futbol Ligi NFL, super bowl


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!