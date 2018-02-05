Super Bowl finali, ABD'de hayatı durdurdu

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yapılan ve tam bir şölene dönüşen Amerikan Futbol Ligi Finali (Super Bowl) karşılaşmasında Philadelphia Eagles, New England Patriots'ı kendi evinde 41-33 gibi bir farkla yenerek şampiyon oldu.

Final karşılaşması öncesi, Amerika'da hayat durdu. Karşılaşma öncesi ve devre arasında sahaya çıkan ünlü pop ve rock yıldızları, iki takımın taraftarlarına unutamayacakları anlar yaşattı. Mücadelenin Amerikan TV tarihinin en çok izlenen yayını olarak kayıtlara geçen Super Bowl final karşılaşması olduğu belirtildi.

Minneapolis’daki stadyumda yapılan final karşılaşmasını, 100 bine yakın bir seyirci topluluğu coşkuyla izledi.

ABD’nin Minnesota eyaletinde oynanan Amerikan Futbol Ligi Finali (Super Bowl) karşılaşması, tarihin en kazançlı spor organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Dünya genelinde 8 yüz bine yakın kişinin takip ettiği belirtilen Super Bowl karşılaşmasını ABD’de 150 milyon kişinin izlediği vurgulandı.

Final karşılaşması öncesi ve sonrasında alınan yoğun güvenlik önlemleri sonrasında şiddet olaylarının yaşanmadığı duyuruldu. Super Bowl final karşılaşmaları, ABD'deki en önemli spor organizasyonu olarak biliniyor.

Hasan Çelik