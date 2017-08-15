Süper Kupa maçında çıkan olayların ardından Passolig'den yeni karar

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı Gaziantep’te yaptığı basın açıklamasında, Passolig uygulamasının artık kupa maçlarında da hayata geçirileceğini söyledi. Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynana Süper Kupa finalini hatırlatan Kazancı, "Biliyorsunuz 3 tane final var. Süper Kupa finali Türkiye Kupası finali ve TFF 1.Lig playoff finali. Şimdiye kadar sadece playoff finalinde passolig uygulaması vardı. Ancak son Süper Kupa müsabakasında çıkan olaylar neticesinde bundan sonraki her iki finalde de passolig uygulaması olacak. Sahada bir takım görmek istemediğimiz görüntüler oldu. Passolig tespit işini kolaylaştıran bir uygulama. Sahaya bıçak atan taraftarlar olduğunu gördük. Burada passolig’in görevini bir kez daha görmüş oluyoruz. Passolig, içeri girişleri çıkışları ve tespit işini yapan bir uygulama. İnşallah son final maçında gördüğümüz görüntüleri bir daha görmeyiz“ dedi.

"Sportif başarı Passolig için önemli"

Türkiye’deki kulüplerin ve futbolcuların sportif başarısının önemli olduğunun altını çizen Kazancı, Kamerun asıllı yıldız futbolcu Eto örneğini verdi. Kazancı, "Sportif başarı çok önemli iki yıl önce Eto’o Antalyaspor’a transfer olduğunda Antalyaspor’unı hem passolig kart sayısındaki artış hemde taraftar sayısında ki artış 3 katından fazla oldu. Biz yıldız futbolcuyu seviyoruz. Taraftar yıldız futbolcu seyretmek istediği için maçlara daha çok gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bu tarz yatırımların olması bizleri çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

3 milyon Passolig kullanıcısı var

Toplamda 3 milyon Passolig kullanıcısı olduğunu belirten Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "Taraftarların 'kart elime ulaşmadan maçlara gidemem'diye bir algısı var. Bu doğru değil. Başvuru yapıldığı andan itibaren bilet alma hakkına bütün taraftarlarımız sahiptir. Bununla ilgili bir Aplikasyonumuz var PASSO adı altında bir uygulama. Bu uygulamayı cep telefonlarınıza indirdikten sonra kart başvurunuzu yapabilir, bilet satın alma ya da bilet transferi rahatlıkla yapılabiliyor“ diye konuştu.

Mehmet Bulut - Abdülkadir Güneş