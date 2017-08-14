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Süper Kupa maçında sahaya bıçak atan şahıs tutuklandı

Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa final maçında sahaya 'kelebek' olarak tabir edilen bıçak atan 20 yaşındaki Tunahan P. yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Süper Kupa maçında sahaya bıçak atan şahıs tutuklandı

14 Ağustos 2017 18:18

Samsun’da 6 Ağustos Pazar günü oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş Süper Kupa Finali'nde sahaya 'kelebek' olarak tabir edilen bıçak attığı tespit edilen Tunahan P., Samsun Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 4 gün önce Konya’da gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tunahan P., yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Poliste suç kaydının bulunmadığı belirtilen Tunahan P.’nin, 'Sporda Şiddetin Önlenmesi'ne dair kanun uyarınca tutuklandığı öğrenildi. 

Etiketler: Atiker Konyaspor, beşiktaş, Süper Kupa


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