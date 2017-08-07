Süper Kupa maçındaki olaylarla ilgili İçişleri Bakanlığınca bir müfettiş heyeti görevlendirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"06.08.2017 tarihinde, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen, Beşiktaş- Konyaspor Süper Kupa maçı sırasında meydana gelen üzücü olaylar neticesinde, seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmuş olmasına ilişkin olarak, Bakanlığımızca bir müfettiş heyeti görevlendirilmiş olup; olay hassasiyetle soruşturulacaktır" denildi.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nca bir takım düzenlemelere gidileceği belirtilerek şöyle denildi:

6222 Sayılı “Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi”ne dair kanun uyarınca, 81 İl Valiliği’nce, 9 Ağustos Çarşamba Günü, Valilerimiz başkanlığında, “İl Spor Güvenlik Kurulları” toplanarak, önceki tedbirlere ilaveten gerekli ek tedbirlerin alınması karara bağlanacaktır.

Halihazırda 6222 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi uyarınca, statlar başta olmak üzere, tüm spor müsabakalarında, özel güvenlik tarafından alınan güvenlik tedbirlerine ilaveten, polis ve jandarma ekiplerince de gerekli takviye yapılacaktır.

Sahaya giren taraftarlar ile müsabakaların düzenlendiği alana, 6222 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinde belirtilen, “Sahalara sokulması yasak olan maddeleri” sokanlar derhal tespit edilerek, kişiler hakkında, aynı kanunun 13. Maddesi uyarınca, gerekli adli ve idari işlem uygulanacaktır."