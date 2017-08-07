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Süper Kupa müzedeki yerini aldı

Atiker Konyaspor’un tarihinde ilk kez elde ettiği Süper Kupa, takımın müzesinde Türkiye Kupası’nın yanındaki yerini aldı.

Süper Kupa müzedeki yerini aldı

07 Ağustos 2017 11:26

Süper Lig’in 2016-2017 şampiyonu Beşiktaş ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor arasında Samsun’da oynanan maçta, yeşil-beyazlıların rakibini 2-1 yenerek kazandığı ’Turkcell Süper Kupa 2017’ takım müzesine konuldu.

Türkiye Kupası final maçının ardından 65 gün sonra oynadığı Süper Kupa Finali’nde rakibini mağlup Konyaspor’un kazandığı ikinci kupa da müzede sergilenmeye başlandı. Kulüp binasındaki müzede Türkiye Kupası’nın yanında yerini alan Süper Kupa’nın fotoğrafı paylaşıldı.

H. İbrahim Parlak


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