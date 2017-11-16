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Süper Lig 12. hafta Video Yardımcı Hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin offline (Çevrim dışı) uygulanacağı müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig 12. hafta Video Yardımcı Hakemleri belli oldu

16 Kasım 2017 16:38

Merkez Hakem Kurulu'nun, 14-16 Kasım tarihlerinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ve Süper Lig Hakemlerinin katıldığı kamp sona erdi. Fiziksel ve mental çalışmaları içeren kampta 3 gün boyunca Fiziksel Gelişim Uzman Yardımcısı Dr. Tuba Kızılet nezaretinde fizik kondisyon çalışmaları yapıldı. Ayrıca Zihinsel Performans Eğitmeni Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi hakemlerle mental çalışmalara devam etti.

Öte yandan, Süper Lig'in 12. haftasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin offline (Çevrim dışı) uygulanacağı müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu. 17 Kasım Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında Cüneyt Çakır ile Mustafa Öğretmenoğlu, 18 Kasım Cumartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında Alper Ulusoy ve Bahattin Şimşek, 19 Kasım Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor müsabakasında ise Hüseyin Göçek ile Serkan Çınar video yardımcı hakem olarak görev yapacak. 

Etiketler: video yardımcı hakem

 

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