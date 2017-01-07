Diğer
Kategoriler

Süper Lig ekibine elektrik şoku

ÇAYKUR Rizespor’un forma sponsorlarından da olan AKSA Holding'e bağlı Çoruh Elektrik, Çaykur Rizespor’un borcundan dolayı kulübün elektriğini kesti.

Süper Lig ekibine elektrik şoku

07 Ocak 2017 13:23

Edinilen bilgiye göre, Çaykur Rizespor ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortak olarak kullanılan ÇAYKUR Didi Stadyumu, Yeni Şehir Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu’nun elektriği geçtiğimiz gün 2015 yılından bu yana biriken 620 bin TL’lik borcundan dolayı kesildi. Elektrikleri kesen Çoruh Elektrik'in bağlı bulunduğu, Rizeli Kazancı ailesine ait Aksa Holding aynı zamanda ÇAYKUR Rizespor’un sponsorlarından bir tanesi. Elektriklerin kesilmesinin ardından durumu haber alan ÇAYKUR Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan’ın borcu yapılandırarak elektriklerin yeniden açılmasını sağladığı öğrenildi. Elektriklerin kesilmesi ile kapalı spor salonu ve yüzme havuzunun bulunduğu bölümlerin soğuması ile hizmette aksamalar yaşandığı öğrenildi. 

Göktürk Fırat
 

Etiketler: çaykur rizespor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -2°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa -3°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç