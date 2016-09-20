Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ofspor, Of İlçe Stadı’nda Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Kardemir Karabükspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini 5-3 mağlup etmeyi başardı ve Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.

Stat: Of İlçe

Hakemler: Caner Ak xx, Ata Yıldırım xx, Murat Ergin Gözütok xx

Ofspor: Yunus Emre Kırdal xx, Oğuz Yıldırım xx, Fatih Kaan Arıman xx, Barış Kasaroğlu xx, Arif İşçi xx, Emre Aydın xx (Nevzat Bilen dk. 56 xx), Sergen İlhan xx, Mustafa Emin Birinci xx, Hamdi Dereli xx, Canberk Özçakır xxx (Muhammet Fettahoğlu dk. 88 ?), Niyazi Çolak xxx (Onur Ramazan Toprak dk. 46 xx)

Kardemir Karabükspor: Ercüment Kafkasyalı x, Hakan Aslantaş x, Mert Güney x, Tayyib Talha Sanuç x, Mahmut Akan x, Fatih Atik xx, Ömer Çelik x (Arif Bostancı dk. 73 x), Osman Çelik x (Çınar Tarhan dk. 85), Rodic xx, İlhan Depe xx (Uğurcan Yasin Tabak dk. 55 x), Isaac xx

Goller: İlhan Depe (dk. 6), Rodi (dk. 45+2), Ömer Çelik (dk. 47) (Kardemir Karabükspor), Niyazi Çolak (dk. 17), Canberk Özçakır (dk. 43 pen. ve 59), Onur Ramazan Toprak (dk. 52), Nevzat Bilen (dk. 70) (Ofspor)