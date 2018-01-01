Süper Lig ekiplerin ilk yarı teknik direktör raporu

Süper Lig’de 2017-2018 sezonuna büyük umutlarla başlayan takımlar, ligin ilk yarısındaki başarısızlıklarının çaresini teknik direktörlerini yollayarak buldu. İlk antrenör değişimi Gençlerbirliği’nden gelirken, en çok değişimi de yine Başkent ekibi gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği’nde Ümit Özat gitti, geldi

Sezona Ümit Özat yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, ligin ilk teknik direktör değişikliği yapan takımı oldu. Ankara temsilcisi Özat’ın yerine 4. haftada takımın başına Mesut Bakkal’ı getirdi. Ligin 12. Haftadaki Kayserispor mağlubiyetinden sonra Gençlerbirliği yönetimi takımı yeniden Ümit Özat’a emanet etti.

Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi başladı

Sezona Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor yönetiminde giren Galatasaray, ligde üst sıralardan yer almasına rağmen hoca değişikliği yaşadı. Oynattığı futbol, büyük takımlara karşı aldığı sonuçlar Tudor’un sonunu getirdi. Galatasaray yönetimi, Tudor’un yerine sarı-kırmızılı camianın efsane teknik direktörü Fatih Terim’i göreve getirdi. Terim böylece 4. kez Florya’ya geldi.

Rıza Çalımbay Trabzonspor’a hareket getirdi

Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1’lik skorla mağlup olan Trabzonspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi. Daha sonra Antalyaspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay ile anlaşan bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor mücadelesinde sonraki 8 maçta mağlup olmadı ve ilk yarıyı 7. sırada tamamladı.

Yeni Malatyaspor Erol Bulut'a emanet

Süper Lig’de hoca değişimine Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor da katıldı. Ligin yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ertuğrul Sağlam ile başladığı sezona iyi bir giriş yapamayınca deneyimli teknik adam ile yolları ayırma kararı aldı. Malatya ekibi daha sonra Medipol Başakşehir’in teknik ekibinde yer alan Erol Bulut’u takımın başına geçirdi.

Son olarak Alanyaspor Saffet Susic ile yolları ayırdı

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de mücadele eden Atiker Konyaspor, 9. haftadan sonra teknik direktörlük değişimine gitti ve Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırarak Mehmet Özdilek ile anlaşma imzaladı.Osmanlıspor'da Bülent Uygun’un yerine İrfan Buz gelirken, Karabükspor ise Erkan Sözeri’den boşalan koltuğu Popovic'e emanet etti. Aytemiz Alanyaspor da ligde ilk devrenin son haftasın Saffet Susic ile yolları ayırdı. Akdeniz temsilcisinin yola Hikmet Karaman ile devam edeceği konuşuluyor.

Oğuzhan Ort