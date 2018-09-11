Süper Lig hakemlerine VAR eğitimi verildi

Merkez Hakem Kurulu'nun 10-11 Eylül tarihlerinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitimi tamamlandı. Merkez Hakem Kurulu üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından verilen eğitimde, Süper Lig hakem kadrosuna yeni katılan Abdulkadir Bitigen, Tugay Kaan Numanoğlu ve Zorbay Küçük, FIFA kokartlı yardımcı hakemler ile Süper Lig kadrosuna yeni katılan Yardımcı Hakemler yer aldı.

İlk gün verilen teorik eğitimin ardından bugün hakemlere, Video Yardımcı Hakemlik (VAR), FIFA kokartlı yardımcı hakemlere ise Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) konusunda eğitim verildi.



Akşam ise çevrimiçi (online) gerçekleştirilen uygulama maçlarıyla eğitimler tamamlandı.Ayrıca Süper Lig kadrosuna yeni katılan yardımcı hakemler de ilk gün aldıkları teorik eğitimin ardından bugün yapılan çevrimiçi maçlarda yardımcı hakem olarak görev aldılar.