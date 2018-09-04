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Süper Lig hırçın başladı

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 4 haftada toplam 12 kırmızı kart çıktı. Bu sayı geçtiğimiz iki sezonun aynı periyodunda ise 9'da kalmıştı.

Süper Lig hırçın başladı

04 Eylül 2018 10:12

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçları geride kaldı. Geride kalan haftalara baktığımızda son iki sezonun en hırçın lig başlangıcı göze çarpıyor. VAR teknolojisinin de ilk defa uygulandığı 2018-2019 sezonun ilk 4 haftasında hakemler, 36 maçta 10 farklı takıma toplam 12 kırmızı kart çıkardı. Söz konusu periyotta Göztepe ve Antalyaspor 2, Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Akhisarspor, Alanyaspor, Ankaragücü, Kayserispor, Galatasaray ve Rizespor da 1'er defa kızardı. 

Haftalık kart sayılarına baktığımızda ise 1., 2. ve 4. haftalarda 4'er kırmızı kart çıktı. Sadece ligin 3. haftası kırmızısız geçildi.

Son iki sezonun en fazlası 

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun 4 haftalık sürecinde görülen 12 kırmızı kart, son iki sezonun en fazlası. 2017-2018 sezonunda takımlar, 4 haftada toplam 9 kez hakemler tarafından kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Bu sayı 2016-2017 sezonunda da aynı düzeyde kaldı.

Son iki sezonda haftalık olarak görülen kırmızı kart sayıları şöyle: 

2016-2017 sezonu
1. hafta: 3
2. hafta: 3
3. hafta: 2
4. hafta: 1

2017-2018 sezonu
1. hafta: 2
2. hafta: -
3. hafta: 6
4. hafta: 1  

Uygar Aydın

 

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