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Süper Lig kaçtı, yaprak dökümü başladı

Spor Toto Süper Lig şansını play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilerek kaybeden Gazişehir Gaziantep'te yaprak dökümü başladı.

Süper Lig kaçtı, yaprak dökümü başladı

25 Mayıs 2018 10:57

Kaçan şampiyonluk sonrası sessizliğin hakim olduğu kırmızı-siyahlı ekipte yeni sezonun kadro yapılanmasının nasıl olacağı ve sezona nasıl bir hedefle başlanacağı belirsizliğini koruyor.
Gazişehir'de Teknik Direktör Erkan Sözeri ile sezonu tamamlayan kadroda yer alan ve sözleşmesi sona erecek olan 8 futbolcudan ikisi takımdan ayrıldı. Gaziantep ekibinde sezonun önemli oyuncularından Sinan Osmanoğlu ve Uğur Akdemir takımla yollarını ayırırken, Sinan Osmanoğlu da eski takımı Altınordu ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Gazişehir'de geçtiğimiz yılın önemli oyuncularından Tugay Kaçar, Pierre Webo, Adam Stachowiak, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Murat Ceylan ve Muhammet Himmet Ertürk’ün de sözleşmeleri sona erdi. Bu futbolcuların takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, kırmızı-siyahlı takımın kalecisi Adam Stachowiak'ın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Gazişehir’de sözleşmesi devam eden futbolcular ise Necati Yılmaz, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Özgürcan Özcan, Serdar Deliktaş, Adama Ba, Ermin Zec, Del Valle, Okan Derici, Gürcan Gözüm, Fatih Durna, Gökhan Alsan, Samican Keskin, Prince Segbefia, Junior Jefferson ve Mehmet Erdem Uğurlu olarak dikkat çekiyor. Bu oyuncuların bazılarının takımda kalacağı bazılarıyla ise yolların ayrılacağı belirtiliyor.
Yeni sezona daha iyi ve daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Gazişehir Gaziantep'in, birkaç hafta içinde teknik direktör sorununu çözdükten sonra transfer ve kadro kurma çalışmalarına başlaması bekleniyor.
Said Vakkas Yağcı
 

 

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