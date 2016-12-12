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Süper Lig maçlarında şehitlere saygı

Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın ardından yaşanan terör saldırısı farklı renklerin ortak tepkisine neden oldu.

Süper Lig maçlarında şehitlere saygı

12 Aralık 2016 16:07
Süper Lig maçlarında şehitlere saygı - Tıkla İzle

Cumartesi günü Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 36’sı polis 44 kişi şehit düşmüştü. Ertesi gün oynanan Süper Lig maçlarında teröre lanet yağarken, şehitler ise unutulmadı. Özellikle TT Arena'da oynanan Galatasaray - Gaziantepspor mücadelesinde polis memurlarına yoğun ilgi gösterilirken, sarı-kırmızılı futbolcu Yasin Öztekin de sevincini güvenlik güçlerine sarılarak yaşadı. Karşılaşmalar öncesi futbolcular ve hakemler polislerle seremonide bir araya gelirken, güvenlik güçlerine karanfil verildi. 

Statlarda ise hep bir ağızdan, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları yükseldi. 


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