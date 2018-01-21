Süper Lig puan durumu 18. hafta - Süper Lig maç sonuçları beIN Sports maç özetleri

Türkiye Süper Lig'de 18. haftası Kayserispor Galatasaray maçları hariç bugün oynanan maçlar sonrası tamamlandı. Süper Lig puan durumu tamamlanan mücadelelerin ardından yeniden şekillendi ve liderlik koltuğu bu hafta da el değiştirmedi.
Haftanın özeti
Haftanın önemli maçlarında Fenerbahçe cumartesi günü oynanan maçta Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup ederken zirve mücadelesini sürdürdü. Pazar günü oynanan öğle maçında ise Atiker Konyaspor sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.Pazar gün oynanan günün diğer iki önemli mücadelesinde ise Başakşehir, Bursa deplasmanında Arda Turan'ın da gol attığı maçta 3-0 galip gelerek liderlik yarışını devam ettirdi. Saat 19.00'da oynanan Antalyaspor Beşiktaş maçında ise Kartal Talisca'nın golleri ile 2-1 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu ve liderlik mücadelesini devam ettirdi.
İşte Süper Lig 18. hafta maç sonuçları
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19 OCAK CUMA
20:00 Kasımpaşa 3 - 2 Alanyaspor
20 OCAK CUMARTESİ
13:30 Karabükspor 0 - 2 Gençlerbirliği
16:00 Osmanlıspor 0 - 0 Yeni Malatyaspor
19:00 Fenerbahçe 2 - 1 Göztepe
21 OCAK PAZAR
13:30 Sivasspor 1-1Akhisar Bld.Genç.
13:30 Konyaspor 2-2 Trabzonspor
16:00 Bursaspor 0-3 İstanbul Başakşehir
19:00 Medical Park Antalyaspor 1-2 Beşiktaş
22 OCAK PAZAR
20:00 Kayserispor - Galatasaray
Süper Lig 18. hafta puan durumu...
1- Başakşehir 39
2- Fenerbahçe 36
3- Galatasaray 35 (1 maç eksik)
4- Beşiktaş 33
5- Kayserispor 30 (1 maç eksik)
6- Trabzonspor 30
7- Göztepe 30
8- Sivasspor 27
9- Bursaspor 25
10- Yeni Malatyaspor 23
11- Kasımpaşa 22
12- Akhisarspor 20
13- Alanyaspor 18
14- Osmanlıspor 18
15- Gençlerbirliği 17
16- Antalyaspor 17
17- Konyaspor 16
18- Karabükspor 9
Süper Lig 19. hafta programı
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA
GÖZTEPE - KAYSERİSPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR - BURSASPOR
GALATASARAY - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
GENÇLERBİRLİĞİ - ATİKER KONYASPOR
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE
YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
AKHİSARSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
BAŞAKŞEHİR - KARDEMİR KARABÜKSPOR