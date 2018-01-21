Süper Lig puan durumu 18. hafta - Süper Lig maç sonuçları beIN Sports maç özetleri

Türkiye Süper Lig'de 18. haftası Kayserispor Galatasaray maçları hariç bugün oynanan maçlar sonrası tamamlandı. Süper Lig puan durumu tamamlanan mücadelelerin ardından yeniden şekillendi ve liderlik koltuğu bu hafta da el değiştirmedi.

Haftanın özeti

Haftanın önemli maçlarında Fenerbahçe cumartesi günü oynanan maçta Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup ederken zirve mücadelesini sürdürdü. Pazar günü oynanan öğle maçında ise Atiker Konyaspor sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.Pazar gün oynanan günün diğer iki önemli mücadelesinde ise Başakşehir, Bursa deplasmanında Arda Turan'ın da gol attığı maçta 3-0 galip gelerek liderlik yarışını devam ettirdi. Saat 19.00'da oynanan Antalyaspor Beşiktaş maçında ise Kartal Talisca'nın golleri ile 2-1 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu ve liderlik mücadelesini devam ettirdi.

İşte Süper Lig 18. hafta maç sonuçları

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19 OCAK CUMA

20:00 Kasımpaşa 3 - 2 Alanyaspor

20 OCAK CUMARTESİ

13:30 Karabükspor 0 - 2 Gençlerbirliği

16:00 Osmanlıspor 0 - 0 Yeni Malatyaspor

19:00 Fenerbahçe 2 - 1 Göztepe

21 OCAK PAZAR

13:30 Sivasspor 1-1Akhisar Bld.Genç.

13:30 Konyaspor 2-2 Trabzonspor

16:00 Bursaspor 0-3 İstanbul Başakşehir

19:00 Medical Park Antalyaspor 1-2 Beşiktaş

22 OCAK PAZAR

20:00 Kayserispor - Galatasaray

Süper Lig 18. hafta puan durumu...

1- Başakşehir 39

2- Fenerbahçe 36

3- Galatasaray 35 (1 maç eksik)

4- Beşiktaş 33

5- Kayserispor 30 (1 maç eksik)

6- Trabzonspor 30

7- Göztepe 30

8- Sivasspor 27

9- Bursaspor 25

10- Yeni Malatyaspor 23

11- Kasımpaşa 22

12- Akhisarspor 20

13- Alanyaspor 18

14- Osmanlıspor 18

15- Gençlerbirliği 17

16- Antalyaspor 17

17- Konyaspor 16

18- Karabükspor 9

Süper Lig 19. hafta programı

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR

AYTEMİZ ALANYASPOR - BURSASPOR

GALATASARAY - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

GENÇLERBİRLİĞİ - ATİKER KONYASPOR

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE

YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

AKHİSARSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

BAŞAKŞEHİR - KARDEMİR KARABÜKSPOR