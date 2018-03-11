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Süper Lig Puan Durumu 25. Hafta Maç Sonuçları | Süper Lig Maç Sonuçları, Golleri beIN Sports Maç Özetleri

Süper Lig puan durumu, maç özetleri! Süper Lig'de 25. hafta pazar maçlarının oynanmasıyla Galatasaray liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. İşte şimdiye kadar sona eren maçların sonuçları, oluşan puan durumu ve Süper Lig 25.hafta beIN Sports maç özetleri...

Süper Lig Puan Durumu 25. Hafta Maç Sonuçları | Süper Lig Maç Sonuçları, Golleri beIN Sports Maç Özetleri

11 Mart 2018 21:45

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 25. haftada Galatasaray evinde Konyaspor'u 2-1 yenerek 53 puanla liderliğini sürdürmeye devam etti.  Beşikaş ise zorlu rakibi Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek 50. puanla liderlik yarışından kopmadığını gösterdi. Medipol Başakşehir Alanyaspor'a 4-1 mağlup olarak zirve yarışında büyük bir darbe aldı ve haftayı kötü kapatan ekip oldu. Fenerbahçe ise Malatya deplasmanında 2-0'lık skorla zirye yarışından kopmadı. İşte Süper Lİg 25. hafta maçları ve sonuçları...

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SÜPER LİG 25. HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI

CUMA

9 Mart 2018 20.00 : Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 4 - 1

CUMARTESİ

13.30 : Sivasspor - Kasımpaşa 2 - 2

16.00 : Osmanlıspor - Bursaspor 2 - 1

19.00 : Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1 - 0

PAZAR

13.30 : Göztepe - Antalyaspor: 2-1

13.30 : Kayserispor - Kardemir Karabükspor: 3-2

16.00 : Yeni Malatyaspor 0-2 Fenerbahçe

19.00 : Galatasaray 2-1 Atiker Konyaspor

PAZARTESİ

20.00 : Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor

SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU VE TOPLU SONUÇLAR

 

Spor Toto 1. Lig Puan Cetveli ve Fikstür

 

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