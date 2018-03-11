Süper Lig Puan Durumu 25. Hafta Maç Sonuçları | Süper Lig Maç Sonuçları, Golleri beIN Sports Maç Özetleri

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 25. haftada Galatasaray evinde Konyaspor'u 2-1 yenerek 53 puanla liderliğini sürdürmeye devam etti. Beşikaş ise zorlu rakibi Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek 50. puanla liderlik yarışından kopmadığını gösterdi. Medipol Başakşehir Alanyaspor'a 4-1 mağlup olarak zirve yarışında büyük bir darbe aldı ve haftayı kötü kapatan ekip oldu. Fenerbahçe ise Malatya deplasmanında 2-0'lık skorla zirye yarışından kopmadı. İşte Süper Lİg 25. hafta maçları ve sonuçları...

SÜPER LİG 25. HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI

CUMA

9 Mart 2018 20.00 : Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 4 - 1

CUMARTESİ

13.30 : Sivasspor - Kasımpaşa 2 - 2

16.00 : Osmanlıspor - Bursaspor 2 - 1

19.00 : Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1 - 0

PAZAR

13.30 : Göztepe - Antalyaspor: 2-1

13.30 : Kayserispor - Kardemir Karabükspor: 3-2

16.00 : Yeni Malatyaspor 0-2 Fenerbahçe

19.00 : Galatasaray 2-1 Atiker Konyaspor

PAZARTESİ

20.00 : Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor

SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU VE TOPLU SONUÇLAR

Spor Toto 1. Lig Puan Cetveli ve Fikstür