Süper Lig puan durumu ve 30. hafta maç sonuçları

Süper Lig'in 30.hafta açılış karşılaşması 20 Nisan Cuma günü oynanan Medipol Başakşehir ve Kayserispor mücadelesi ile birlikte başladı ve bu mücadeleden Başakşehir 3-1 galip ayrılarak maç fazlasıyla zirveye oturdu. Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarda ise Bursaspor küme düşmesi kesinleşen Karabükspor'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Osmanlıspor ise Gençlerbirliğini 3-0 geçerek rakibini küme düşme hattının içine attı. Günün bir diğer kritik karşılaşmasında Trabzonspor evinde oynadığı karşılaşmada Sivassspor'a 2-0 mağlup olarak ağır bir yara aldı. Gecenin maçında ise Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Alanyaspor'u müthiş geçen maç sonucunda 3-2 mağlup etmeyi başararak 3 puanın sahibi oldu ve bu sonuçla birlikte yeniden liderliği yükseldi. İşte 30. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

20 Nisan Cuma

20:00 Medipol Başakşehir 3 - 1 Kayserispor

21 Nisan Cumartesi

13:30 Kardemir Karabükspor 1 - 4 Bursaspor

13:30 Gençlerbirliği 0 - 3 Osmanlıspor

16:00 Trabzonspor 0 - 2 Demir Grup Sivasspor

19:00 Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray

22 Nisan Pazar

16:00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa

16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Göztepe

23 Nisan Pazartesi

20:00 Fenerbahçe - Antalyaspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU