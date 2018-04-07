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Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları 28.hafta fikstürü

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Takımların şampiyonluk mücadeleleri kıyasıya devam ederken bir taraftan da alt tarafta kümede kalma savaşı devam ediyor. İşte bu haberimizde Süper Lig puan durumunu ve fikstürü ile 28.hafta karşılaşmalarını bulabilirsiniz...

Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları 28.hafta fikstürü

07 Nisan 2018 19:41

Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları... Spor Toto Süper Lig 28. hafta açılış karşılaşmasında Başakşehir Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti ve puanını 59'a yükseltti. Bu sonuç ile beraber liderliği maç fazlası ile geri alan Başakşehir, eğer Galatasaray bu hafta 3 puanı kazanamazsa haftayı lider kapatacak.İşte 28.hafta puan durumu,maç sonuçları ve fikstürü...

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Kardemir Karabükspor ise sahasında Antalyaspor’u konuk etti ve karşılaşma Antalyaspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor ise Kayserispor ile karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 4-0 kazandı.

6 Nisan Cuma

Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor

7 Nisan Cumartesi

Kardemir Karabükspor 1-2 Antalyaspor
Trabzonspor 4-0 Kayserispor
Beşiktaş - Göztepe

8 Nisan Pazar

Atiker Konyaspor - Sivasspor
Alanyaspor - Akhisarspor
Bursaspor - Kasımpaşa
Fenerbahçe - Osmanlıspor

9 Nisan Pazartesi

Gençlerbirliği - Galatasaray

28.HAFTA PUAN DURUMU

 

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