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Süper Lig son yılların en büyük takasını bekliyor

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe büyük takas için gün saymaya başladı. 3 Temmuz şike davası sürecinin ardından büyük bir gerilimin yaşandığı iki kulüp, 7 yıllık bir aradan sonra ilk kez futbolcu alışverişi yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig son yılların en büyük takasını bekliyor

03 Ocak 2017 12:01

Sezon sonu Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'nin kıskacında. İstanbul'un 3 büyük kulübünün transfer listesinde olan Mehmet Ekici'nin transferinden kulübe önemli bir katkı sağlamayı hedefleyen bordo-mavili yönetim, pazarlıkları sürdürürken, bu transferde Aatif Chahechouhe ve Stoch teklifi sarı-lacivertlileri bir adım öne çıkartıyor.

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında dev takas için görüşmeler devam ederken, söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda iki kulüp arasında 7 yıllık bir aranın ardından bir futbolcu alışverişi gerçekleşmiş olacak. 3 Temmuz şike davası sürecinin ardından iki kulüp arasında yaşanan gerginlik saha içinde ve saha dışında birçok gelişmeye neden olurken, Mehmet Ekici transferinin resmiyet kazanıp kazanmayacağı merakla bekleniyor.

En son Burak Yılmaz - Gökhan Ünal takası
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında en son transfer 3 Temmuz şike davası süreci öncesinde Gökhan Ünal-Burak Yılmaz transferiyle yaşandı. 2009-2010 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal'ı Fenerbahçe'ye veren Trabzonspor, sarı-lacivertli takımdan Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giyen Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı. Bu transferden bordo-mavili kulüp 3 milyon 200 bin Euro para almıştı.

Bugüne kadar 7 oyuncu
Trabzonspor forması giyerken, Fenerbahçe'ye bugüne kadar 7 oyuncu transferi yapıldı. Bordo-mavililerin önemli oyuncularının sarı-lacivertli kulübe transferleri dikkat çekiyor. Ali Kemal Denizci, Şenol Ustaömer, Abdullah Ercan, Ogün Temizkanoğlu, Oktay Derelioğlu, Marco Aurelio ve Gökhan Ünal bordo-mavili kulüpten, Fenerbahçe'ye direkt transfer olan isimler oldu.

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gelenler
Trabzonspor ise sarı-lacivertli kulüpten 6 oyuncu transfer etti. Osman Denizci, Erdoğan Yılmaz, Murat Bölükbaşı, Serkan Özsoy, Serkan Balcı ve Burak Yılmaz gibi isimler Fenerbahçe'den bordo-mavili takıma transfer olan isimler oldu.

Yönetimin tepki endişesi
Trabzonspor'un, Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye transferi konusunda ise bazı çekinceleri bulunuyor. İki takım arasında yaşanan gelişmeler ve 3 Temmuz şike davası sürecinin iki kulübü taşıdığı ortam sonrası bordo-mavili taraftarların sosyal medya üzerinden tepkileri Karadeniz ekibini bu transferi gerçekleştirmekte zorlasa da, yönetim şike sürecini ayrı oyuncu transferini ise ayrı değerlendiriyor. 

Gökmen Şahin


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