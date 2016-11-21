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Süper Lig yine Digitürk'te!

2017-2018'den itibaren 5 sezonluk Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının yayın hakları ihalesini Digiturk, yıllık 500 milyon dolar karşılığında aldı.

Süper Lig yine Digitürkte!

21 Kasım 2016 10:15
Süper Lig yine Digitürk'te! - Tıkla İzle

TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ihaleye şartname alan 5 kuruluştan Digiturk ve Turkcell Superonline şirketleri katıldı. Turkcell, sadece mobil yayın haklarını içeren C paketine teklif verirken, Digiturk şirketi ise tüm yayın haklarını içeren D paketine yıllık 500 milyon dolar + KDV, yani yaklaşık 600 milyon dolar teklif vererek ihaleyi kazandı. Digiturk'ün teklifte bulunduğu D paketinde Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları, yurt dışı satışı, radyo, özet, bant ve mobil hakları bulunuyor.  

Kaan Ülker - Mehmet Selman Bektaş

Etiketler: digitürk, süper lig


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