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Süper Lig’de 10. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftası da Medipol Başakşehir’in liderliğiyle geçildi. Beşiktaş 2., Galatasaray 3., Fenerbahçe ise haftayı 5 sırada tamamladı.

Süper Ligde 10. haftanın görünümü

07 Kasım 2016 21:38

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçıyla başlayan Spor Toto Süper Lig’in 10. haftası, Atiker Konyaspor- kasımpaşa maçı ile sona erdi. Haftayı, sezonun 3. haftasından beri liderlik koltuğunda bulunan Medipol Başakşehir zirvede tamamladı. Galatasaray’ı deplasmanda 2-1’le geçen 26 puanlı Başakşehir’in ardından 2. sırada, Trabzonspor’u 2-1 yenen 24 puanla Beşiktaş yer alıyor. Galatasaray 20 puanla 3., Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

TOPLU SONUÇLAR

Galatasaray 1-2 Medipol Başakşehir

Aytemiz Alanyaspor 4-3 Gaziantepspor

KArdemir karabükspor 0-0 Bursaspor

Antalyaspor 1-0 Gençelrirliği

Beşiktaş 2-1 Trabzonspor

Çaykur Rizespor 2-2 Adanaspor

Osmanlıspor 1-1 Kayserispor

Akhisar Belediyespor 1-3 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 2-1 Kasımpaşa

GOL KRALLIĞI

Gol krallığının zirvesini 6 gole sahip iki futbolcu paylaştı.

Abdou Razack Traore (Kardemir Karabükspor)

Cenk Tosun (Beşiktaş)

11. HAFTA PROGRAMI

Ligin 11. haftasında Gaziantepspor-Atiker Konyaspor, Bursaspor-Akhisar Beeldiyespor, Adanaspor-Beşiktaş, Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor, KAsımpaşa-KArdemir Karabükspor, Kayserisspor-Gençlerbirliği, Fenerbahçe-Galatasaray, Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor, Trabzonspor-Antalyaspor maçları oynanacak.

Etiketler: 10 haftanın görünümü, süper lig


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