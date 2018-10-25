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Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 27 Ekim Cumartesi, 28 Ekim Pazar ve 29 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 10. haftanın hakemleri belli oldu.

Buna göre ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın
20.30 Bursaspor-Alanyaspor: Halil Umut Meler

27 Ekim Cumartesi
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Konyaspor - Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Ekim Pazar
13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Ulusoy
18.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Halis Özkahya
20.30 Fenerbahçe - Ankaragücü: Hüseyin Göçek

29 Ekim Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım  

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