Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 27 Ekim Cumartesi, 28 Ekim Pazar ve 29 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 10. haftanın hakemleri belli oldu.

Buna göre ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Bursaspor-Alanyaspor: Halil Umut Meler

27 Ekim Cumartesi

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Konyaspor - Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Ekim Pazar

13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Ulusoy

18.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Halis Özkahya

20.30 Fenerbahçe - Ankaragücü: Hüseyin Göçek

29 Ekim Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım