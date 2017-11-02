Süper Lig’de 11. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

3 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Serkan Çınar

4 Kasım Cumartesi

14.00 Kasımpaşa - Bursaspor: Suat Arslanboğa

14.00 Kayserispor - Trabzonspor: Özgür Yankaya

16.30 Antalyaspor - Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler

19.30 Osmanlıspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

5 Kasım Pazar

14.00 T.M. Akhisarspor - A. Alanyaspor: Ali Palabıyık

16.30 E. Yeni Malatyaspor - M. Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.30 D.G. Sivasspor - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

19.30 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek