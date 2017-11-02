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Süper Lig’de 11. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 11. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Ligde 11. hafta hakemleri belli oldu

02 Kasım 2017 13:21

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

3 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Serkan Çınar

4 Kasım Cumartesi

14.00 Kasımpaşa - Bursaspor: Suat Arslanboğa
14.00 Kayserispor - Trabzonspor: Özgür Yankaya
16.30 Antalyaspor - Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler
19.30 Osmanlıspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

5 Kasım Pazar

14.00 T.M. Akhisarspor - A. Alanyaspor: Ali Palabıyık
16.30 E. Yeni Malatyaspor - M. Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.30 D.G. Sivasspor - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
19.30 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek 

Etiketler: süper lig

 

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