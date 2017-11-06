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Süper Lig'de 11 haftada 38 kırmızı

Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 38 kırmızı kart çıktı. Adeta bu alanda bir rekorun kırıldığı ligde en çok kızaran takım ise 5 kırmızı kart ile Beşiktaş oldu.

Süper Ligde 11 haftada 38 kırmızı

06 Kasım 2017 13:00

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilginç bir istatistiğe sahne oluyor. Geride bıraktığımız 11 haftada hakemler, tam 38 defa kırmızı kartına başvurdu. 18 takımın 17'sinin çeşitli haftalarda kızardığı ligde ceza almayan tek takım ise Medipol Başakşehir oldu. Beşiktaş'ın 5 kart ile zirvede yer aldığı bu alanda Kartal'ı 4'er kırmızı kart ile Gençlerbirliği ve Fenerbahçe takip etti.

Sadece 2 hafta kırmızı kartsız geçti

Ligde bu sezon sadece ikinci ve beşinci haftalar kırmızı kartsız geçildi. En fazla kırmızı ise 7 kart ile 6. haftada çıktı. Söz konusu haftada çıkan kartların 5'i Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide görüldü. Bu maçta Kanarya'dan 2, Kartal'dan da 3 oyuncu sahadan ihraç edildi.

Süper Lig'de hafta bazında çıkan kırmızı kart sayıları şöyle:

1. hafta: 2
2. hafta Yok
3. hafta: 6
4. hafta: 1
5. hafta: Yok
6. hafta: 7
7. hafta: 5
8. hafta: 4
9. hafta: 5
10. hafta: 5
11. hafta: 3

En fazla kızaran Beşiktaş

Bu süreçte en çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Karabükspor maçında 1, Fenerbahçe karşılaşmasında 3, Gençlerbirliği mücadelesinde ise 1 kırmızı kart cezası aldı. Kara Kartal, bu kartların hepsini deplasmanda oynadığı müsabakalarda gördü. Beşiktaş'ı, 4'er kırmızı ile de Gençlerbirliği ve Fenerbahçe izledi. 18 takım arasında kırmızı kart görmeyen tek takım da Medipol Başakşehir olarak dikkat çekiyor.

11 haftalık periyotta kırmızı kart gören takımlar ve kart sayıları şöyle:

Osmanlıspor: 2
Kayserispor: 2
Akhisarspor: 1
Konyaspor: 1
Gençlerbirliği: 4
Beşiktaş: 5
Fenerbahçe: 4
Sivasspor: 2
Antalyaspor: 3
Malatyaspor: 1
Alanyaspor: 1
Karabükspor: 2
Bursaspor: 1
Kasımpaşa: 2
Trabzonspor: 3
Galatasaray: 3
Göztepe: 1 

Uygar Aydın

Etiketler: süper lig

 

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