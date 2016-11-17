Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre; 19, 20 ve 21 Kasım tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
19 Kasım Cumartesi
13.30 Gaziantepspor - Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Adanaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
19.00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
20 Kasım Pazar
14.00 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor: Serkan Çınar
14.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır
21 Kasım Pazartesi
19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Barış Şimşek
20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy