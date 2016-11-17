Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre; 19, 20 ve 21 Kasım tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Kasım Cumartesi

13.30 Gaziantepspor - Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Adanaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

19.00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

20 Kasım Pazar

14.00 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor: Serkan Çınar

14.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır

21 Kasım Pazartesi

19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Barış Şimşek

20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy