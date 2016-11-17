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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Ligde 11. haftanın hakemleri açıklandı

17 Kasım 2016 13:20

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre; 19, 20 ve 21 Kasım tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Kasım Cumartesi
13.30 Gaziantepspor - Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Adanaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
19.00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

20 Kasım Pazar
14.00 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor: Serkan Çınar
14.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır

21 Kasım Pazartesi
19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Barış Şimşek
20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy 


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