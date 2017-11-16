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Süper Lig’de 12. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak olan hakemler açıklandı.

Süper Ligde 12. hafta hakemleri açıklandı

16 Kasım 2017 13:19

Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak olan hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada 17, 18, 19 ve 20 Kasım’da oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

17 Kasım Cuma
20.00 Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor: Serkan Çınar

18 Kasım Cumartesi
14.00 Bursaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
16.30 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Ali Palabıyık

19 Kasım Pazar
14.00 Aytemiz Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
14.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Fırat Aydınus
16.30 Trabzonspor - Osmanlıspor: Ümit Öztürk
19.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Kasım Pazartesi
20.00 Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

Etiketler: süper lig

 

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