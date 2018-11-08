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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın, 10 Kasım Cumartesi ve 11 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 12. haftada sahada olacak hakemler şu şekilde: 

YARIN
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

10 KASIM CUMARTESİ
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe: Hüseyin Göçek
13.30 Atiker Konyaspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
19.00 Kayserispor - Galatasaray: Ümit Öztürk

11 KASIM PAZAR
13.30 Bursaspor - Kasımpaşa: Mete Kalkavan
18.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Antalyaspor - Akhisarspor: Ali Palabıyık
20.30 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu  

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