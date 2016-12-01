Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre; 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

3 Aralık Cumartesi

14.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek

4 Aralık Pazar

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya

16.00 Gaziantepspor - Akhisar Belediyespor: Özgür Yankaya

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan

19.00 Adanaspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

5 Aralık Pazartesi

20.00 Kayserispor - Trabzonspor: Serkan Çınar

20.00 Bursaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk