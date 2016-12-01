Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre; 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
3 Aralık Cumartesi
14.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek
4 Aralık Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya
16.00 Gaziantepspor - Akhisar Belediyespor: Özgür Yankaya
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Adanaspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
5 Aralık Pazartesi
20.00 Kayserispor - Trabzonspor: Serkan Çınar
20.00 Bursaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk