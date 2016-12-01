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Süper Lig’de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süpr Lig’in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Ligde 13. haftanın hakemleri belli oldu

01 Aralık 2016 15:51

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre; 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

3 Aralık Cumartesi
14.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek

4 Aralık Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya
16.00 Gaziantepspor - Akhisar Belediyespor: Özgür Yankaya
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Adanaspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

5 Aralık Pazartesi
20.00 Kayserispor - Trabzonspor: Serkan Çınar
20.00 Bursaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk 

Etiketler: haftanın hakemleri, süper lig


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