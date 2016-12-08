Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 9 Aralık Cuma, 10 Aralık Cumartesi, 11 Aralık Pazar ve 12 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak. Ligde yoluna namağlup devam eden lider Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği deplasmanına çıkarken, takipçisi Beşiktaş sahasında Bursaspor ile oynayacak. Galatasaray ise sahasında Gaziantepspor ile karşı karşıya gelirken Fenerbahçe de deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
9 Aralık Cuma
20.00 Trabzonspor - Adanaspor
10 Aralık Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş - Bursaspor
19.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir
11 Aralık Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Akhisar Belediyespor - Osmanlıspor
19.00 Atiker Konyaspor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Gaziantepspor
12 Aralık Pazartesi
20.00 Antalyaspor- Fenerbahçe