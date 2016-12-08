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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta yarın oynanacak olan Trabzonspor-Adanaspor karşılaşması ile başlayacak.

Süper Ligde 14. hafta heyecanı

08 Aralık 2016 13:15

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 9 Aralık Cuma, 10 Aralık Cumartesi, 11 Aralık Pazar ve 12 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak. Ligde yoluna namağlup devam eden lider Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği deplasmanına çıkarken, takipçisi Beşiktaş sahasında Bursaspor ile oynayacak. Galatasaray ise sahasında Gaziantepspor ile karşı karşıya gelirken Fenerbahçe de deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

9 Aralık Cuma
20.00 Trabzonspor - Adanaspor

10 Aralık Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş - Bursaspor
19.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir

11 Aralık Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Akhisar Belediyespor - Osmanlıspor
19.00 Atiker Konyaspor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Gaziantepspor

12 Aralık Pazartesi
20.00 Antalyaspor- Fenerbahçe  

Etiketler: süper lig


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