Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 9 Aralık Cuma, 10 Aralık Cumartesi, 11 Aralık Pazar ve 12 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak. Ligde yoluna namağlup devam eden lider Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği deplasmanına çıkarken, takipçisi Beşiktaş sahasında Bursaspor ile oynayacak. Galatasaray ise sahasında Gaziantepspor ile karşı karşıya gelirken Fenerbahçe de deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

9 Aralık Cuma

20.00 Trabzonspor - Adanaspor

10 Aralık Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.00 Beşiktaş - Bursaspor

19.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir

11 Aralık Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Akhisar Belediyespor - Osmanlıspor

19.00 Atiker Konyaspor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Gaziantepspor

12 Aralık Pazartesi

20.00 Antalyaspor- Fenerbahçe