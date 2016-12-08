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Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Ligde 14. haftanın hakemleri belli oldu

08 Aralık 2016 16:01

Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılana açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

9 Aralık Cuma

20.00 Trabzonspor - Adanaspor: Özgür Yankaya

...

10 Aralık Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş - Bursaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

...

11 Aralık Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Akhisar Belediyespor - Osmanlıspor: Alper Ulusoy

19.00 Atiker Konyaspor - Kayserispor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Gaziantepspor: Halil Umut Meler

...

12 Aralık Pazartesi

20.00 Antalyaspor- Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

Etiketler: süper lig


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