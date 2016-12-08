Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılana açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

9 Aralık Cuma

20.00 Trabzonspor - Adanaspor: Özgür Yankaya

...

10 Aralık Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş - Bursaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

...

11 Aralık Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Akhisar Belediyespor - Osmanlıspor: Alper Ulusoy

19.00 Atiker Konyaspor - Kayserispor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Gaziantepspor: Halil Umut Meler

...

12 Aralık Pazartesi

20.00 Antalyaspor- Fenerbahçe: Cüneyt Çakır