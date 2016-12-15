Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların hakemleri şöyle:
17 Aralık Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halis Özkahya
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umut Meler
18 Aralık Pazar
13.30 Gaziantepspor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
13.30 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Adanaspor - Kayserispor: Cüneyt Çakır
19.00 Osmanlıspor - Galatasaray: Hüseyin Göçek
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
19 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
20.00 Bursaspor - Antalyaspor: Ali Palabıyık