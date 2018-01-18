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Süper Lig’de 18. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Ligde 18. hafta hakemleri açıklandı

18 Ocak 2018 12:51

Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 18. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

19 Ocak Cuma

20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: Ali Palabıyık
16.00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Ümit Öztürk

21 Ocak Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek
13.30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor - Galatasaray: Cüneyt Çakır 

Etiketler: süper lig

 

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