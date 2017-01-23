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Süper Lig'de 18. haftanın puan durumu! Süper lig haftanın görünümü!

Süper Lig'de puan durumu 18. haftada nasıl oluştu? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir kaçıncı sırada? Süper Lig puan durumu ve Süper Lig maç sonuçları haberimizde...

Süper Ligde 18. haftanın puan durumu! Süper lig haftanın görünümü!

23 Ocak 2017 22:10

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında liderlik koltuğuna Beşiktaş oturdu. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’ye 1-0 kaybederek hem liderlik koltuğundan oldu hem de ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Galatasaray Kardemir Karabükspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, Beşiktaş ise Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 4-1’le geçerek yeni lider oldu.

Toplu sonuçlar şöyle:

Akhisar Belediyespor-Kayserispor: 0-0

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Kardemir Karabükspor-Galatasaray:2-1

Bursaspor- Adanaspor: 0-1

Osmanlıspor FK- Antalyaspor:1-2

Gaziantepspor-Gençlerbirliği: (Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın vefatı nedeniyle ertelendi)

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş: 1-4

İşte Süper Lig puan durumu

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GOL KRALLIĞI

Gol krallığının zirvesinde ise 12 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:

Cenk Tosun: 12 (Beşiktaş)

Riad Bajic: 9 (Atiker Konyaspor)

Yasin Öztekin:8 (Galatasaray)

19. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig’de 19. hafta programıysa şu şekilde:

28 Ocak Cumartesi

Çaykur Rizespor-Karabükspor

Antalyaspor -Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray- Akhisar Belediyespor

29 Ocak Pazar

Gençlerbirliği- Osmanlıspor FK

Medipol Başakşehir-Bursaspor

Trabzonspor-Gaziantepspor

Kayserispor-Fenerbahçe

30 Ocak Pazartesi

Adanaspor-Kasımpaşa

Beşiktaş-Atiker Konyaspor

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