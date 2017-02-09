Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbide düdük çalan ve eleştiri alan Ali Palabıyık'a Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maç verilmedi. 10, 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
10 Şubat Cuma
19.00 Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: Halis Özkahya
11 Şubat Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16.00 Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
12 Şubat Pazar
13.30 Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
13.30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek
13 Şubat Pazartesi
20.00 Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır