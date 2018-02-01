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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Ligde 20. haftanın hakemleri belli oldu

01 Şubat 2018 14:15

Türkiye Futbol Federasyo'nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında 2, 3, 4 ve 5 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Bursaspor - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Şubat Cumartesi

13.30 Karabükspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Antalyaspor - Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

4 Şubat Pazar

13.30 Osmanlıspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
13.30 Kasımpaşa - Akhisarspor: Barış Şimşek
16.00 Konyaspor - Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Sivasspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

5 Şubat Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek

 

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