Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre 17, 18, 19 ve 20 Şubat'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
17 Şubat Cuma
19.00 Kayserispor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantepspor: Alper Ulusoy
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Halis Özkahya
19 Şubat Pazar
13.00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
15.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
15.30 Adanaspor - Osmanlıspor: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş - Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek
20 Şubat Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya