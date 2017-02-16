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Süper Lig’de 21. hafta hakemleri belli oldu | Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını Halis Özkahya yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını Halis Özkahya yönetirken, Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasında ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Ligde 21. hafta hakemleri belli oldu | Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını Halis Özkahya yönetecek

16 Şubat 2017 14:07

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre 17, 18, 19 ve 20 Şubat'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

17 Şubat Cuma

19.00 Kayserispor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantepspor: Alper Ulusoy

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Halis Özkahya

19 Şubat Pazar

13.00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

15.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

15.30 Adanaspor - Osmanlıspor: Mete Kalkavan

19.00 Beşiktaş - Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek

20 Şubat Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya 

Etiketler: Alper Ulusoy, Çaykur Rizespor Galatasaray, Fırat Aydınus, gaziantepspor, Medipol Başakşehir


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