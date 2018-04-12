Süper Lig’de 29. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.
13 Nisan Cuma
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor- Beşiktaş: Hüseyin Göçek
14 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
15 Nisan Pazar
13.30 Kayserispor - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
16.00 Antalyaspor - Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
16.00 Göztepe - Bursaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16 Nisan Pazartesi
20.00 Osmanlıspor - Trabzonspor: Halis Özkahya