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Süper Lig'de 29. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftası yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Ligde 29. hafta heyecanı

27 Nisan 2017 11:58

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde bu hafta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlarken, Medipol Başakşehir de takipçisi ve lider olan Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Galatasaray, deplasmanda Bursaspor ile mücadele ederken, Osmanlıspor da evinde Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 29. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın
20.00 Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor

29 Nisan Cumartesi
16.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

30 Nisan Pazar
13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor
16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
19.00 Adanaspor - Antalyaspor
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

1 Mayıs Pazartesi
20.00 Bursaspor - Galatasaray
20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor 

Etiketler: Spor Toto Süper Lig


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