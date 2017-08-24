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Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 3. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Ligde 3. haftanın hakemleri belli oldu

24 Ağustos 2017 14:12

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamayla Süper Lig’in 3. haftasında 25, 26 ve 27 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın karşılaşmaları ve yönetecekler hakemler şöyle:

25 Ağustos Cuma

21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

26 Ağustos Cumartesi

19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek
19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan
21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus
21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar

27 Ağustos Pazar

19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
21.45 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Ümit Öztürk
21.45 Akhisar Belediyespor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu 

Etiketler: hakem, süper lig


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