Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamayla Süper Lig’in 3. haftasında 25, 26 ve 27 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın karşılaşmaları ve yönetecekler hakemler şöyle:
25 Ağustos Cuma
21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
26 Ağustos Cumartesi
19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek
19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan
21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus
21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar
27 Ağustos Pazar
19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
21.45 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Ümit Öztürk
21.45 Akhisar Belediyespor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu