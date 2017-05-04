Süper Lig’de 30. hafta heyecanı

Süper Lig’in 30. haftası yarın saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanacak Antalyaspor - Medipol Başakşehir karşılaşması ile başlayacak. Ligde pazar günü ise derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş şampiyonluk yolunda kritik mücadelede Vodafone Arena’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak.
Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
5 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir
6 Mayıs Cumartesi
16.00 Gençlerbirliği - Adanaspor:
16.00 Trabzonspor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa
19.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
7 Mayıs Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
8 Mayıs Pazartesi
20.00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor
20.00 Akhisar Belediyespor - Gaziantepspor