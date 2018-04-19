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Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Ligde 30. haftanın hakemleri belli oldu

19 Nisan 2018 13:36

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıkladığı listeye göre; 20, 21, 22 ve 23 Nisan’da oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek

21 Nisan Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor - Bursaspor: Serkan Çınar
13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Ali Palabıyık
16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Ümit Öztürk

22 Nisan Pazar
16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Göztepe: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

23 Nisan Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu  

Etiketler: süper lig

 

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