Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıkladığı listeye göre; 20, 21, 22 ve 23 Nisan’da oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek

21 Nisan Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Bursaspor: Serkan Çınar

13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Ali Palabıyık

16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Ümit Öztürk

22 Nisan Pazar

16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Göztepe: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

23 Nisan Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu