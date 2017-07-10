Süper Lig'de 4 futbolcuya seyirden men

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı sonrasındaki olaylar nedeniyle Medipol Başakşehirli futbolcular Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Mahmut Tekdemir ile kulüpten ayrılan Yalçın Ayhan'a 1 yıl seyirden men cezası verildi.

Deliller ve görüntüleri inceleyen savcılık tarafından futbolcular Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Mahmut Tekdemir, Yalçın Ayhan ve kulüp çalışanları Koray Akyüz, Barboros Vehbi Güveli, İlker Yıldız ve Volkan Bostan'a 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.

