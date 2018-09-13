Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 5. Haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 14, 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

14 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

15 Eylül Cumartesi

17.00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor: Volkan Bayarslan

20.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Göztepe - Kayserispor: Arda Kardeşler

16 Eylül Pazar

17.00 Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

17 Eylül Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya