Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 5. Haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 14, 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
14 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
15 Eylül Cumartesi
17.00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor: Volkan Bayarslan
20.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Göztepe - Kayserispor: Arda Kardeşler
16 Eylül Pazar
17.00 Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
17 Eylül Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya