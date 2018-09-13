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Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. Haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 14, 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

14 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

15 Eylül Cumartesi
17.00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor: Volkan Bayarslan
20.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Göztepe - Kayserispor: Arda Kardeşler

16 Eylül Pazar
17.00 Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

17 Eylül Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya  

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