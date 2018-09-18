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Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı

Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı
Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı

Spor Toto Süper Lig’de 5. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız geçti.

Spor Toto Süper Lig'de 5. Hafta mücadeleleri tamamlandı. Galatasaray evinde, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu. Beşiktaş, sahasında E.Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Malatya temsilcisini 2-1 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ise deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Konya temsilcisini, 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. 

Spor Toto Süper Lig'de 5.haftanın sonuçları şu şekilde: 

Galatasaray: 4 - Kasımpaşa: 1
MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0
Beşiktaş: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor:1
Göztepe: 2 - Kayserispor: 0
Demir Grup Sivasspor: 2 - BB Erzurumspor: 2
Medipol Başakşehir: 4 - Antalyaspor: 0
Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1
Çaykur Rizespor: 1 - Bursaspor: 1
Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 0  

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