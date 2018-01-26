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Süper Lig'de beklenmedik istifa

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Süper Ligde beklenmedik istifa

26 Ocak 2018 22:34
Süper Lig'de beklenmedik istifa - Tıkla İzle

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, takımdan ayrılma kararını açıklayarak, "Sezon başından beri başkanımızın oynadığımız oyunla ilgili eleştirileri oluyordu. Maçtan sonra da telefonla konuştuk. Bana teşekkür etti. Çok güzel günler geçirdiğime vurgu yaptım. Oyuncularla da konuştum. 'Son konuşmayı yapıyorum' dedim. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

“Takım güvenli bir puanda”

Takımı güvenli bir puanla bıraktığını vurgulayan Özdeş, "Bu da benim için değerli. Kulübümdeki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kasımpaşa'nın kapısı bana her zaman açık. Umarım yıl sonuna kadar Kasımpaşa aynı kaliteyi üretmeye devam eder" şeklinde konuştu

Görevinden ayrılmasıyla ilgili ısrarlı soruları yanıtlamaktan kaçınan Kemal Özdeş, "Siz 'görevden alındı' diye yazabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş
 

 

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