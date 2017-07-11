Süper Lig'de derbilerin haftası belli oldu

Süper Lig’de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 6. haftada, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi de 9. haftada oynanacak. Beşiktaş ile Galatasaray ise ligin 14. haftasında Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.
İşte Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunda ilk yarı oynanacak derbilerin haftaları şöyle:
Fenerbahçe - Trabzonspor (2. hafta)
Fenerbahçe - Beşiktaş (6. hafta)
Beşiktaş - Trabzonspor (7. hafta)
Galatasaray - Fenerbahçe (9. hafta)
Trabzonspor - Galatasaray (10. hafta)
Beşiktaş - Galatasaray (14. hafta)
İKİNCİ YARI
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav sezonunda oynanacak ikinci yarı derbilerinin haftaları şöyle:
Trabzonspor - Fenerbahçe (19. hafta)
Beşiktaş - Fenerbahçe (23. hafta)
Trabzonspor - Beşiktaş (24. hafta)
Fenerbahçe - Galatasaray (26. hafta)
Galatasaray - Trabzonspor (27. hafta)
Galatasaray - Beşiktaş (31. hafta)