Diğer
Kategoriler

Süper Lig'de derbilerin haftası belli oldu

2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig kura çekimi bugün gerçekleşti. Derbilerin haftaları da belli oldu.

Süper Ligde derbilerin haftası belli oldu

11 Temmuz 2017 18:03

Süper Lig’de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 6. haftada, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi de 9. haftada oynanacak. Beşiktaş ile Galatasaray ise ligin 14. haftasında Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.

İşte Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunda ilk yarı oynanacak derbilerin haftaları şöyle:

Fenerbahçe - Trabzonspor (2. hafta)

Fenerbahçe - Beşiktaş (6. hafta)

Beşiktaş - Trabzonspor (7. hafta)

Galatasaray - Fenerbahçe (9. hafta)

Trabzonspor - Galatasaray (10. hafta)

Beşiktaş - Galatasaray (14. hafta)

İKİNCİ YARI

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav sezonunda oynanacak ikinci yarı derbilerinin haftaları şöyle:

Trabzonspor - Fenerbahçe (19. hafta)

Beşiktaş - Fenerbahçe (23. hafta)

Trabzonspor - Beşiktaş (24. hafta)

Fenerbahçe - Galatasaray (26. hafta)

Galatasaray - Trabzonspor (27. hafta)

Galatasaray - Beşiktaş (31. hafta)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!