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Süper Lig'de fikstür çekimi 11 Temmuz'da

2017-2018 İlhan Cavcav sezonu Süper Lig fikstür çekimi 11 Temmuz Salı, 2. ve 3. Lig 10 Temmuz Pazar, TFF 1. Lig 13 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Süper Ligde fikstür çekimi 11 Temmuzda

08 Temmuz 2017 12:55

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 13 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.
2. ve 3. Lig'de grupların belirleneceği kura çekimi de 10 Temmuz Pazartesi saat 15.00'te TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak." 

Etiketler: fikstür çekimi, süper lig


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